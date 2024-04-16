В ГОСТе красной икры снизят содержание соли

Сегодня, по ГОСТу в икре первого сорта массовая доля соли составляет 4−6%, второго — 4−7%. Однако при соблюдении этих параметров икра получается слишком соленой, поэтому производители начали самостоятельно добавлять соли меньше. Из-за этого они не могут маркировать продукцию как соответствующую ГОСТу.
«Поэтому будут поправки, в ГОСТе соли будет меньше, а значит — производители продолжат указывать на маркировке ГОСТ и будут полностью ему соответствовать», — пояснили в Роскачестве. Сейчас ведомство разрабатывает опережающий стандарт на каждую категорию продукции. Планируется, что теперь диапазон массовой доли соли в икре составит от 2 до 5%.
Новый ГОСТ должен появиться в четвертом квартале. Об этом сказано в протоколе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Так что, скорее всего, к Новому году на праздничном столе уже не будет пересоленой красной икры с маркировкой по ГОСТу.