В ГОСТе красной икры снизят содержание соли

ГОСТ лососевой зернистой икры скорректируют под предпочтения потребителей, сообщили в Роскачестве. В ведомстве пояснили, что сейчас ее содержание в продукте по стандарту завышено. Это связано с тем, что он утверждался, когда соль использовалась в качестве консерванта. Сейчас она добавляется лишь для вкуса. К тому же в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления соли, поэтому покупатели чаще выбирают продукцию, в которой ее меньше.