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В ГОСТе красной икры снизят содержание соли

ГОСТ лососевой зернистой икры скорректируют под предпочтения потребителей, сообщили в Роскачестве. В ведомстве пояснили, что сейчас ее содержание в продукте по стандарту завышено. Это связано с тем, что он утверждался, когда соль использовалась в качестве консерванта. Сейчас она добавляется лишь для вкуса. К тому же в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления соли, поэтому покупатели чаще выбирают продукцию, в которой ее меньше.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, по ГОСТу в икре первого сорта массовая доля соли составляет 4−6%, второго — 4−7%. Однако при соблюдении этих параметров икра получается слишком соленой, поэтому производители начали самостоятельно добавлять соли меньше. Из-за этого они не могут маркировать продукцию как соответствующую ГОСТу.

«Поэтому будут поправки, в ГОСТе соли будет меньше, а значит — производители продолжат указывать на маркировке ГОСТ и будут полностью ему соответствовать», — пояснили в Роскачестве. Сейчас ведомство разрабатывает опережающий стандарт на каждую категорию продукции. Планируется, что теперь диапазон массовой доли соли в икре составит от 2 до 5%.

Новый ГОСТ должен появиться в четвертом квартале. Об этом сказано в протоколе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Так что, скорее всего, к Новому году на праздничном столе уже не будет пересоленой красной икры с маркировкой по ГОСТу.