В ЕК заявили, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая, что подрывает конкурентоспособность промышленности ЕС на мировой арене. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС.
«ЕС переключился с одного крупного поставщика газа, которым была Россия, на сеть различных международных поставщиков. Конечно, важно сравнить цены на газ с моментом вторжения России на Украину, но я не думаю, что это хорошее сравнение для нас сегодня. Если говорить с представителями промышленности, то мы сейчас конкурируем с производителями на мировой арене. Нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже. Значит давление на нашу энергоемкую промышленность огромно», — сказал он.
Он подчеркнул, что именно высокие цены на энергетику являются одной из главных причин высокой инфляции в Европе.
По его словам, европейские страны переживают «чрезвычайно сложные времена». «Если сравнить то, сколько мы платим за наш энергетический импорт, а это сверхастрономические суммы, и те деньги, которые мы тратим на оказание помощи нашим гражданам и промышленности, чтобы они могли обогревать и освещать свои дома, то это сумма составляет почти €1 трлн (в год — прим. ТАСС), которые мы могли бы использовать иначе», — заявил замглавы ЕК. Шефчович тут же добавил, что это «цена за конфликт, который разворачивается рядом с ЕС».
Еврокомиссия считает перевод энергию на альтернативные источники энергии лучшим решением этой проблемы, отметил он.
Страны ЕС в 2022 году ввели эмбарго на поставки в ЕС российского угля и нефти и резко сократили закупки российского газа, на который приходилось свыше 40% европейского импорта. Официального запрета на закупки российского газа введено не было, но большинство стран ЕС отказались от российского требования осуществлять оплату за газ в рублях, которое было выдвинуто после заморозки Западом российских активов.