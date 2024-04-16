В ЕК заявили, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену

«ЕС переключился с одного крупного поставщика газа, которым была Россия, на сеть различных международных поставщиков. Конечно, важно сравнить цены на газ с моментом вторжения России на Украину, но я не думаю, что это хорошее сравнение для нас сегодня. Если говорить с представителями промышленности, то мы сейчас конкурируем с производителями на мировой арене. Нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже. Значит давление на нашу энергоемкую промышленность огромно», — сказал он.