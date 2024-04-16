Сбербанк начал открывать депозиты в индийских рупиях для корпоративных клиентов

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, комментируя внедрение инструмента, отметил, что альтернативными валютами дружественных стран интересуются многие корпоративные клиенты банка.
«Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это — одна из старейших и самых стабильных валют. Индия — пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов в рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход», — приводятся слова господина Попова в пресс-релизе Сбербанка.
С 14 июня 2023 года клиентам Сбербанка доступно открытие счетов в индийских рупиях. 17 октября 2023 года Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выдал Сбербанку лицензию иностранного портфельного инвестора. У Сбербанка в Индии два филиала — в Мумбаи и Нью-Дели. Банк также создает IT-подразделение в Бангалоре.