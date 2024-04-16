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Сбербанк начал открывать депозиты в индийских рупиях для корпоративных клиентов

Сбербанк (MOEX: SBER) предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Максимальная ставка по безотзывным депозитам в индийской валюте — 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн.

Источник: AP 2023

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, комментируя внедрение инструмента, отметил, что альтернативными валютами дружественных стран интересуются многие корпоративные клиенты банка.

«Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это — одна из старейших и самых стабильных валют. Индия — пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов в рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход», — приводятся слова господина Попова в пресс-релизе Сбербанка.

С 14 июня 2023 года клиентам Сбербанка доступно открытие счетов в индийских рупиях. 17 октября 2023 года Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) выдал Сбербанку лицензию иностранного портфельного инвестора. У Сбербанка в Индии два филиала — в Мумбаи и Нью-Дели. Банк также создает IT-подразделение в Бангалоре.