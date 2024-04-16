Сбербанк начал открывать депозиты в индийских рупиях для корпоративных клиентов

«Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это — одна из старейших и самых стабильных валют. Индия — пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов в рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход», — приводятся слова господина Попова в пресс-релизе Сбербанка.