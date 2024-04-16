«Сбер» ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд»

Сбербанк договаривается о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники и аналитиков компании Smart Ranking (ведут рейтинг российских EdTech-компаний — FM). Обе школы на 85% c 2017 года до июня 2023 года принадлежали IT-холдингу TalentTech Алексея Мордашова, однако после — перестали раскрывать владельцев, указывает издание, первая специализируется на дополнительном и профессиональном образовании, вторая — на школьном.