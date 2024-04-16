«Сбер» ведет переговоры о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд»

Сбербанк договаривается о покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники и аналитиков компании Smart Ranking (ведут рейтинг российских EdTech-компаний — FM). Обе школы на 85% c 2017 года до июня 2023 года принадлежали IT-холдингу TalentTech Алексея Мордашова, однако после — перестали раскрывать владельцев, указывает издание, первая специализируется на дополнительном и профессиональном образовании, вторая — на школьном.
По данным Smart Ranking, «Фоксфорд» на 9-м месте по выручке в 2023 году с 4,3 млрд рублей, «Нетология» — на 12-м месте с 3,1 млрд рублей.
Представители «Сбера» и «Фоксфорда» отказались от комментариев, в пресс-службе «Нетологии» указали, что «не комментируют потенциальные M&A».
Аналитики Smart Ranking оценивают сумму сделки в одну годовую выручку, то есть 7−7,5 млрд рублей, отмечая, что в результате «Сбер» может увеличить долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%. У госбанка уже есть бизнес-школа «Деловая среда», маркетплейс Edutoria, корпоративный университет и платформа «СберОбразование».