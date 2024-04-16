Российский рынок может выйти в сдержанный минус

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Цены на золото на утренней сессии вновь поднимались выше 2400 долл/унц.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,45% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года 3476 пунктов, продолжая движение в район 3500 пунктов на этот раз во многом благодаря покупкам нефтяных акций. Долларовый РТС достиг 1170 пунктов, максимума с ноября 2022 года, с ближайшим сопротивлением 1180 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,97 ₽, 99,75 ₽ и 12,91 ₽ соответственно. Рубль во вторник обновил минимум с октября прошлого года против доллара (94,18 ₽) из-за силы американской валюты на Форекс и находится недалеко от минимумов года против евро и юаня (101,69 ₽ и 12,94 ₽ соответственно).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус, реагируя на ухудшение настроений на зарубежных площадках. Стабильно, однако, могут по-прежнему чувствовать себя компании сырьевого сектора — прежде всего производители нефти и драгоценных металлов, цены на которые стремятся к недавним локальным пикам. В Минфине РФ также рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на золото. РУСАЛ при этом, по сообщениям СМИ, после введения новых американских санкций против российского алюминия обратился к властям с запросом о поддержке, опасаясь негативного влияния ограничений на 36% от продаж. Бумаги РУСАЛа накануне были волатильны и по ходу дня пытались расти, но завершили сессию в минусе.
События дня:
- встречи МВФ (12.00 мск)
- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии на апрель (12.00 мск)
- торговый баланс еврозоны в феврале (12.00 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- разрешения на строительство и число новых строительств домов в США в марте (15.30 мск)
- промышленное производство США в марте (16.15 мск)
- выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (20.15 мск)
- квартальные результаты J&J, Bank of America, Morgan Stanley, Bank of NY Mellon, United Airlines
- операционные результаты X5 Retail Group за 1-й кв 2024 г
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