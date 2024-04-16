Российский рынок может выйти в сдержанный минус

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус, реагируя на ухудшение настроений на зарубежных площадках. Стабильно, однако, могут по-прежнему чувствовать себя компании сырьевого сектора — прежде всего производители нефти и драгоценных металлов, цены на которые стремятся к недавним локальным пикам. В Минфине РФ также рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на золото. РУСАЛ при этом, по сообщениям СМИ, после введения новых американских санкций против российского алюминия обратился к властям с запросом о поддержке, опасаясь негативного влияния ограничений на 36% от продаж. Бумаги РУСАЛа накануне были волатильны и по ходу дня пытались расти, но завершили сессию в минусе.