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Raiffeisen Bank International опровергла сообщения о планах остаться в России

По данным банка, рекламы вакансий не отражают меры, которые RBI принимает для сокращения бизнеса в РФ.

Источник: Reuters

ВЕНА, 16 апреля. /ТАСС/. Сообщения СМИ о планах банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от выхода из России не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Рекламы вакансий не отражают меры, которые RBI принимает в данный момент для сокращения бизнеса в России. Они также не соответствуют нашим дальнейшим планам для российского бизнеса», — заявили в организации.

За последние два года объем кредитов банка в России сократился на 56%. В 2024 финансовом году RBI планирует далее сокращать свой бизнес в РФ.

«RBI продолжает работу над потенциальной сделкой, продажей или спин-оффом, которая приведет к выводу Райффайзенбанка из состава группы. Чтобы иметь возможность продать “Райффайзенбанк Россия”, необходимо продолжать заполнять или доукомплектовывать вакансии, требующиеся для банковских операций. Мы можем подтвердить, что увеличение численности персонала и соответствующих расходов связано с обеспечением автономности “Райффайзенбанка Россия” в области информационных технологий в преддверии возможной продажи. Это увеличение не связано с расширением бизнеса», — отметили в пресс-службе.

Ранее газета Financial Times выступила с утверждением, что RBI разместила десятки объявлений о вакансиях в России, что указывает на амбициозные планы и противоречит официальному обещанию группы уйти с рынка.