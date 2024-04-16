Raiffeisen Bank International опровергла сообщения о планах остаться в России

«RBI продолжает работу над потенциальной сделкой, продажей или спин-оффом, которая приведет к выводу Райффайзенбанка из состава группы. Чтобы иметь возможность продать “Райффайзенбанк Россия”, необходимо продолжать заполнять или доукомплектовывать вакансии, требующиеся для банковских операций. Мы можем подтвердить, что увеличение численности персонала и соответствующих расходов связано с обеспечением автономности “Райффайзенбанка Россия” в области информационных технологий в преддверии возможной продажи. Это увеличение не связано с расширением бизнеса», — отметили в пресс-службе.