МВФ уравнял прогноз по росту ВВП России и мира

По данным Росстата, в 2023 году экономика России выросла на 3,6% — позитивная динамика стала максимальной с 2021 года, когда на фоне низкой базы пандемического 2020 года ВВП увеличился на 5,9%. В основе уверенной восстановительной динамики оказались внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос, поясняли в Минэкономразвития. Официальный прогноз ведомства от сентября 2023 года предполагает увеличение ВВП России в 2024—2025 годах на 2,3% ежегодно.