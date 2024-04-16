МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 3,2% в 2024 году

Темпы роста российской экономики, согласно оценкам специалистов, превышают в 2023 и 2024 годах аналогичные показатели стран — участниц Группы семи, которые ввели против РФ санкции. Рост ВВП США в прошлом году составил 2,5% (ожидается 2,7% в 2024 году), Франции — 0,9% (0,7%), Италии — 0,9% (0,7%), Японии — 1,9% (0,9%), Великобритании — 0,1% (0,5%), Канады — 1,1% (1,2%), а у ФРГ был зафиксирован спад в прошлом году на 0,3% (в нынешнем году ожидается рост всего на 0,2%).