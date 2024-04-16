МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 3,2% в 2024 году

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону улучшения прогноз роста ВВП России в 2024 году, увеличив его до 3,2%. Об этом говорится в очередном докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.
Экономисты фонда повысили прогноз по этому показателю на 0,6 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своими январскими оценками. Как следует из документа, текущий прогноз по российскому ВВП на 2025 год также был увеличен — на 0,7 п. п., до 1,8%. По оценкам МВФ, в прошлом году темпы роста экономики РФ составили 3,6%.
«Это замедление отражает перспективное снижение темпов роста [экономики] России с 3,2% в 2024 году до 1,8% в 2025 году по мере угасания эффектов высокого уровня инвестиций и активного частного потребления, поддерживаемого ростом заработной платы в условиях жесткого рынка труда», — говорится в докладе.
В документе отмечается, что в 2023 году инфляция в России составила 5,9%. Фонд прогнозирует, что в 2024 году она ускорится до 6,9%, а в 2025 году замедлится до 4,5%.
Согласно оценкам МВФ, в 2023 году уровень безработицы в РФ составил 3,2%. В организации считают, что в 2024 году он снизится до 3,1%, а в 2025 году вернется к показателю 3,2%.
Темпы роста российской экономики, согласно оценкам специалистов, превышают в 2023 и 2024 годах аналогичные показатели стран — участниц Группы семи, которые ввели против РФ санкции. Рост ВВП США в прошлом году составил 2,5% (ожидается 2,7% в 2024 году), Франции — 0,9% (0,7%), Италии — 0,9% (0,7%), Японии — 1,9% (0,9%), Великобритании — 0,1% (0,5%), Канады — 1,1% (1,2%), а у ФРГ был зафиксирован спад в прошлом году на 0,3% (в нынешнем году ожидается рост всего на 0,2%).