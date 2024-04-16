МВФ сохранил на уровне 4,6% и 4,1% прогноз по ВВП КНР в 2024—2025 годах

«Рост в Китае, как прогнозируется, замедлится с 5,2% в 2023 году до 4,6% в 2024 году и до 4,1% в 2025 году, так как позитивное воздействие разовых факторов, включая расширение объемов потребления после пандемии и меры денежно-кредитного стимулирования, угасает, а слабость в секторе недвижимости сохраняется», — отмечается в документе.