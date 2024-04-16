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МВФ сохранил на уровне 4,6% и 4,1% прогноз по ВВП КНР в 2024—2025 годах

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил без изменений по сравнению с январскими выводами свои прогнозы относительно роста ВВП Китая в 2024—2025 годах — на уровне 4,6% и 4,1% соответственно. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Источник: AP 2023

«Рост в Китае, как прогнозируется, замедлится с 5,2% в 2023 году до 4,6% в 2024 году и до 4,1% в 2025 году, так как позитивное воздействие разовых факторов, включая расширение объемов потребления после пандемии и меры денежно-кредитного стимулирования, угасает, а слабость в секторе недвижимости сохраняется», — отмечается в документе.

Его авторы выражают мнение, что «без всеобъемлющих ответных мер» на переживаемые китайским рынком недвижимости сложности «рост [ВВП] может запнуться, нанося ущерб торговым партнерам» Пекина.

Кроме того, специалисты МВФ пишут, что «инфляция в Китае неожиданно сократилась», отражая «значительно более низкие цены на продовольствие на внутреннем рынке», а также сквозные позитивные эффекты «на базовую инфляцию».