Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов

Также растет доля IPO-бумаг и в объеме торгов всех акций, следует из презентации топ-менеджера Мосбиржи. Весной 2023 года доля новых бумаг в торгах не превышала 0,2−0,3%, а в октябре этого же года достигла 2%. Наиболее высоким показатель был в феврале 2024 года — более 4,5% в объеме торгов всеми акциями, по итогам марта показатель скорректировался до чуть более 3,5%.