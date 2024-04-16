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Мишустин заявил о росте инвестиций в экономику РФ почти на 10% в 2023 году

В 2023 году инвестиции в российскую экономику выросли на 10%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию финансовых инструментов в стране.

Источник: Российская газета

Этого удалось добиться, подчеркнул он, за счет целого комплекса мер, включая соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, инфраструктурные бюджетные кредиты, особые условия работы в промышленных парках и в технопарках.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году модернизирован институт государственно-частного партнерства и внедрен региональный инвестиционный стандарт, который в 2024 году появится и в новых регионах. Совместно с Банком России и Московской биржей правительство оказывает поддержку компаниям, которые привлекают капиталы через публичное размещение акций.