Мишустин заявил о росте инвестиций в экономику РФ почти на 10% в 2023 году

Глава правительства напомнил, что в прошлом году модернизирован институт государственно-частного партнерства и внедрен региональный инвестиционный стандарт, который в 2024 году появится и в новых регионах. Совместно с Банком России и Московской биржей правительство оказывает поддержку компаниям, которые привлекают капиталы через публичное размещение акций.