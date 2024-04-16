Летать — копить: летний отдых вырос в цене на 15%

По его словам, в России в сравнении с международным отдыхом стоимость туров будет выше, поскольку объектов размещения не так много, а люди хотят отдыхать комфортно, отметил эксперт. Но по качеству услуг такой отдых будет уступать. При этом он отметил, что пик спроса на летний отдых еще не наступил. Это может быть связано с тем, что многие россияне не рискуют сейчас бронировать отели заранее.