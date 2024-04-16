Летать — копить: летний отдых вырос в цене на 15%

Летний отдых с начала года вырос в цене на 15% и может подорожать еще на 10%, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии, Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Союзе туристических агентств. Средний чек на международные направления стартует от 140 тыс. рублей за двоих на неделю, включая перелет туда-обратно и проживание в гостинице по системе «всё включено». По России же представители бизнеса воздерживаются от точных оценок, объясняя это выбором россиян в пользу частного сектора и хостелов.
Выбор в пользу цены
Цены на летний отдых с начала года выросли на 15% — речь идет как о внутренних, так и международных направлениях. Об этом «Известиям» рассказали сразу несколько представителей туристического бизнеса.
— Мы отмечаем, что рост стоимости происходит на уровне 15−20% — это как отдых внутри России, так и за границей. Если сравнивать итоги I квартала с концом прошлого года, то цены уже увеличились примерно на 15%, но, очевидно, что до конца сезона могут вырасти еще, — рассказал член президиума АТОР, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко.
— Чтобы изменить эту ситуацию с ростом цен, необходимо расширять предложения по местам отдыха, в том числе строить новые отели, а также стимулировать спрос в те гостиницы и регионы, которые не догружены. Мы уже не один раз ставили вопрос о появлении такого регулирования, — отметил Александр Сирченко.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщил «Известиям», что летние международные направления уже подорожали на 10−15%.
— Это связано с инфляцией, волатильностью курсов валют, ростом стоимости авиационного топлива. Позитивно то, что самое массовое направление отдыха россиян — Турция, которая в 2023-м увеличивала цены на 20−30% в этом году существенно не повышает их, а некоторые отели даже делают специальные условия ниже уровня 2023-го. Турция сейчас лидирует в топе направлений, также популярен Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба, — рассказал представитель турбизнеса.
По его словам, минимальный средний чек на международные путешествия на двоих на неделю стартует от 140 тыс. рублей, включая перелет и проживание в гостинице 3−4 звезды по системе «всё включено». В зависимости от направления цены варьируются и могут доходить до 250−350 тыс. рублей, а в более премиальном сегменте — до 350−700 тыс.
— Мы фиксируем принципиальное увеличение числа продаж пакетных туров, оно связано со сложностями самостоятельного бронирования и оплатой размещения. Ожидаем, что по итогам этого года за рубеж отправятся не менее 9 млн таких путешественников, не считая частных, самостоятельных и транзитных поездок, делового туризма. Это примерно на 10−15% больше, чем годом ранее, — отметил Илья Уманский.
Сейчас у отдыхающих есть возможность приобрести путевку по наиболее привлекательным ценам, отметил представитель турбизнеса.
— Предполагаю, что повышение стоимости будет в районе 20−25%. Если говорить о предпочтениях, то не стоит их разграничивать по странам — россияне будут выбирать тот отдых, который будет дешевле. Сегодня примерно одинаково будет стоит поехать по путевке в Турцию или на российское Черноморское побережье — Сочи или Крым, — заявил «Известиям» президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
По его словам, в России в сравнении с международным отдыхом стоимость туров будет выше, поскольку объектов размещения не так много, а люди хотят отдыхать комфортно, отметил эксперт. Но по качеству услуг такой отдых будет уступать. При этом он отметил, что пик спроса на летний отдых еще не наступил. Это может быть связано с тем, что многие россияне не рискуют сейчас бронировать отели заранее.
«Известия» направили запроса в Минэкономразвития с просьбой прокомментировать цены на летний отдых, а также назвать меры по их сдерживанию.
Необходимо регулирование
В комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры разделяют мнение бизнеса о том, что ситуация с ценами могла бы измениться при стимулировании спроса.
— Сегодня в России нет системы управления турпотоками. Все едут отдыхать в несколько самых известных регионов — это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Алтай. Каким-то образом иногда случайно люди открывают другие регионы. Но если такая система появится, то инвесторы будут сами приходить на новые направления, вкладывать деньги инфраструктуру, если будут уверены в том, что в течение года у них будет стабильный поток туристов, — пояснила «Известиям» зампред комитета Наталья Костенко.
— Необходимо увеличивать и рекламу внутреннего туризма в СМИ. Сегодня из 20 социально значимых каналов только на девяти идут программы, связанные с туризмом. Поэтому спрос не формируется. Сейчас готовится совещание в части развития рекламы отрасли, чтобы о ней знали и простые граждане и бизнес, тем более что на это выделяются средства из бюджета и самими регионами, — сообщила Наталья Костенко.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов советует не ждать пика роста цен и приобрести путевку заранее. Единственное, надо помнить, что в это время активизируются мошенники, которые зачастую мимикрируют под различные сервисы бронирования или создают сайты — клоны отелей и гостиниц. Поэтому чтобы не стать их жертвой, нужно тщательно проверять документы и сервисы, через которые совершается покупка, резюмировал Олег Павлов.