Крупнейшие банки США отчитываются за первый квартал лучше прогнозов

Все три банка превзошли прогнозы аналитиков по ключевым операциям, однако у BofA прибыль сократилась на 18% по сравнению с первым кварталом прошлого года — до $7,2 млрд. Эксперты объясняют это влиянием высоких учетных ставок ФРС, которые пока еще сохраняются, поэтому банки продолжают выплачивать по вкладам клиентов высокие проценты. Еще одной причиной снижения прибылей BofA стало увеличение на 40% резервов на покрытие проблемных кредитов. После публикации отчетности акции BofA подешевели на 4%.