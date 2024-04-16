Крупнейшие банки США отчитываются за первый квартал лучше прогнозов

Все три банка превзошли прогнозы аналитиков по ключевым операциям, однако у BofA прибыль сократилась на 18% по сравнению с первым кварталом прошлого года — до $7,2 млрд. Эксперты объясняют это влиянием высоких учетных ставок ФРС, которые пока еще сохраняются, поэтому банки продолжают выплачивать по вкладам клиентов высокие проценты. Еще одной причиной снижения прибылей BofA стало увеличение на 40% резервов на покрытие проблемных кредитов. После публикации отчетности акции BofA подешевели на 4%.
В отличие от Bank of America, активно работающего на розничном рынке, два других банка — Morgan Stanley и Goldman Sachs — больше сосредоточены на инвестиционной деятельности. Поэтому их результаты в первом квартале заметно отличаются от результатов BofA. Прибыль MS выросла на 14%, до $3,4 млрд, благодаря хорошим результатам подразделений по управлению активами, торговле ценными бумагами и инвестбанкингу на фоне пока еще высоких процентных ставок ФРС.
Акции MS после публикации отчетности подорожали на 2,5%. Похожая картина наблюдается и у Goldman Sachs: его чистая прибыль в первом квартале выросла на 28%, до $4,1 млрд, благодаря все тем же операциям по торговле ценными бумагами и инвестбанкингу. После публикации котировки GS выросли на 2,9%.