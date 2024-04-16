Каким будет курс рубля 16 апреля

Курс рубля к доллару на старте недели двигался в пределах 93,3−93,7. Российская валюта локально сдает позиции на фоне резкого сокращения чистых продаж валюты со стороны регуляторов, а также мощного усиления доллара на мировом рынке, которое нашло отражение во взлете индекса DXY к 106 п. Последние американские статмаркеры и напряженность на Ближнем востоке сработали на усиление доллара к другим валютам. В противодействии давлению рубль опирается на эффект от жесткой ДКП и мер валютного контроля. Кроме того, в курс могут транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся с марта. В ближайшей перспективе рубль может поддержать подготовка компаний к налоговому периоду. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 92−94.