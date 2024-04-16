Каким будет курс рубля 16 апреля

Российский рынок акций начал неделю ростом, индекс Мосбиржи обновил максимум с начала 2022 года выше 3470 п. Рубль остается слабым, что улучшает сентимент в отношении бумаг экспортеров. Вместе с тем, активизировался санкционный фон, а большая часть сырьевых котировок попала под давление сильного доллара — индекс DXY достиг 106 п.
Позитивный результат понедельника может объясняться спросом инвесторов, отложившим покупки с конца минувшей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные.
Завтра тон общерыночным настроениям может задать блок макростатистики по КНР, в том числе оценка ВВП за 1 кв. 2024 г. Кроме того, выйдет апрельский индекс экономических настроений от ZEW по еврозоне. В США в рамках стартовавшего сезона отчетностей квартальные финрезультаты представят Johnson&Johnson, Bank of America, Morgan Stanley. X5 Group представит операционные результаты за 1 кв. 2024 года.
Из позитивных драйверов для российского рынка стоит отметить высокие цены на нефть, текущие котировки рубля, а также дивидендные ожидания. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 апреля — 3400−3500 п.
Курс рубля к доллару на старте недели двигался в пределах 93,3−93,7. Российская валюта локально сдает позиции на фоне резкого сокращения чистых продаж валюты со стороны регуляторов, а также мощного усиления доллара на мировом рынке, которое нашло отражение во взлете индекса DXY к 106 п. Последние американские статмаркеры и напряженность на Ближнем востоке сработали на усиление доллара к другим валютам. В противодействии давлению рубль опирается на эффект от жесткой ДКП и мер валютного контроля. Кроме того, в курс могут транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся с марта. В ближайшей перспективе рубль может поддержать подготовка компаний к налоговому периоду. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 92−94.
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