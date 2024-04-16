Инвестиции в сферу недвижимости Китая в первом квартале упали на 9,5%

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в китайскую сферу недвижимости в январе — марте уменьшился на 9,5%, составив 2,2 трлн юаней ($310 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Как следует из опубликованного доклада, за три месяца жилой фонд страны привлек 1,65 трлн юаней (около $233 млрд). Это на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Из распространенного документа следует, что совокупная площадь объектов на стадии строительства в Китае за первый квартал сократилась на 11,1%, до 6,78 млрд кв. м. В секторе жилой недвижимости произошло снижение на 11,7%, до 4,74 млрд кв. м.
Кроме того, совокупная площадь сданных в эксплуатацию зданий за январь — март сократилась в годовом исчислении на 20,7%, до 152,59 млн кв. м. Жилая недвижимость также продемонстрировала снижение — на 21,9%, до 111,48 млн кв. м.
Согласно данным ГСУ, инвестиции в китайский рынок недвижимости в 2022 году снизились на 10%, а в 2022 году — на 9,6% (до 11,09 трлн юаней, или $1,56 трлн).