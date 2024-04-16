Инвестиции в сферу недвижимости Китая в первом квартале упали на 9,5%

Из распространенного документа следует, что совокупная площадь объектов на стадии строительства в Китае за первый квартал сократилась на 11,1%, до 6,78 млрд кв. м. В секторе жилой недвижимости произошло снижение на 11,7%, до 4,74 млрд кв. м.