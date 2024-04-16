Институт ВЭБа спрогнозировал замедление инфляции до 5,3% по итогам 2024 года

Как следует из документа, ВВП России в 2024—2027 годах будет последовательно расти: от 1,9−2% в год в базовом сценарии, в оптимистичном — на 3,6−4%. Сопоставимыми темпами, согласно прогнозам института ВЭБа, будут увеличиваться и реальные располагаемые доходы населения: их рост составит от 4,9% (2024 год) до 3,9% (2027 год, оптимистичный сценарий).