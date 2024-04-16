Индонезийская рупия упала до минимума за 4 года

Издание отмечает, что большую часть этого года рупия находилась под давлением на фоне опасений, что планы расходов избранного президента Прабово Субианто будут непосильны для бюджета страны. Так, его предвыборные обещания включали раздачу бесплатных школьных обедов и молока для более чем 80 млн детей. По данным Bloomberg, расходы по реализации обещаний Прабово Субианто могут составить 460 трлн рупий ($28,4 млрд) — больше, чем весь дефицит бюджета 2023 года. Намерения избранного президента напугали иностранных инвесторов, глобальные фонды в феврале-марте вывели из индонезийских облигаций около $1,1 млрд.