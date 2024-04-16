Индонезийская рупия упала до минимума за 4 года

16 апреля доллар в моменте укрепился к индонезийской рупии на 0,7%, до 16 тыс. 229,2 рупии за доллар, свидетельствуют данные рынка Форекс. Последний раз выше этого значения валютная пара торговалась 9 апреля 2020 года.
Индонезийская валюта резко снизилась на фоне возобновления торгов на Индонезийской фондовой бирже, которая была закрыта с 8 апреля в связи с праздником Ид аль-Фитр, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что большую часть этого года рупия находилась под давлением на фоне опасений, что планы расходов избранного президента Прабово Субианто будут непосильны для бюджета страны. Так, его предвыборные обещания включали раздачу бесплатных школьных обедов и молока для более чем 80 млн детей. По данным Bloomberg, расходы по реализации обещаний Прабово Субианто могут составить 460 трлн рупий ($28,4 млрд) — больше, чем весь дефицит бюджета 2023 года. Намерения избранного президента напугали иностранных инвесторов, глобальные фонды в феврале-марте вывели из индонезийских облигаций около $1,1 млрд.
В то же время «ястребиная» переоценка ожиданий Федеральной резервной системы по процентным ставкам укрепила доллар. В марте 2024 года годовой рост цен в США ускорился до 3,5% с 3,2% в феврале, что остается значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, рынки оценивают вероятность снижения ставки в сентябре в 45,5%. Месяцем ранее 55,2% инвесторов ожидали снижения ставки в июне, сейчас их число сократилось до 22,7%. Текущая ставка ФРС составляет 5,25−5,5%.
При этом центральный банк Индонезии стремится сохранить стабильность местной валюты на фоне устойчивого укрепления доллара и оттока иностранного капитала, поэтому падение рупии вынуждает его вмешаться в валютный рынок. Как пишет Bloomberg, регулятор заявил, что проводил интервенции в основном на спотовом и внутреннем рынках беспоставочных форвардных контрактов. Валютные резервы страны в прошлом месяце упали на $3,6 млрд из-за интервенций властей на валютном рынке и рынке облигаций.
В октябре 2023 года центральный банк Индонезии повысил процентные ставки на фоне ослабления рупии. Ставка семидневного обратного репо была повышена на 25 б.п., до 6%, ставки по депозитам и кредитам были увеличены до 5,25% и 6,75% соответственно.
По мнению руководителя отдела исследований с фиксированной доходностью в Malayan Banking Bhd в Сингапуре Уинсона Фуна, падение местной валюты до уровня 16 тыс. рупий за доллар не станет сигналом для регулятора повысить ставки.