Индекс Мосбиржи, российская валюта, цены на нефть: дайджест инвестора

Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов отметил, что в понедельник котировки рубля оставались под давлением на фоне снижения нефтяных котировок и из-за укрепления доллара, который растет по отношению к корзине мировых валют после публикации данных по потребительской инфляции в США. В марте 2024 года годовой рост цен в США ускорился до 3,5% по сравнению с 3,2% в феврале и 3,1% в январе, свидетельствуют опубликованные правительством данные на прошлой неделе.