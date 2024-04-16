Индекс Мосбиржи, российская валюта, цены на нефть: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи завершил торги 15 апреля ростом на 0,46%, до 3472,19 пункта. Российский индикатор демонстрирует почти непрерывный рост последние 16 сессий. За это время он прибавил 6,1%.
В понедельник российский рынок рос вопреки негативному внешнему фону — слабости цен на нефть и очередной волны снижения глобальных фондовых индикаторов.
«В то же время нефтяные цены остаются около относительно высоких уровней, как и котировки многих других сырьевых товаров, являющихся ключевыми для экспорта РФ. Это является фундаментальным фактором большого потенциала роста российского рынка», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
По его словам, относительная сила, проявленная в понедельник российским рынком, скорее всего, обусловлена отложенным спросом на бумаги. Такой спрос обычно формируется из-за пятничной осторожности многих участников, которые воздерживаются от покупок или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.
«Хорошей новостью для российского фондового рынка стало сообщение о том, что спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами высок и исчисляется десятками миллиардов рублей. Конфликт Ирана и Израиля не оказал значительного влияния на мировые фондовые рынки, в том числе — на российский», — прокомментировала днамику рынка ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Аалитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что российский рынок продолжает обновлять максимумы. В понедельник индекс Мосбиржи достиг пика с 18 февраля 2022 года. По мнению эксперта, во многом это произошло благодаря сохранению интереса к дивидендным именам, на этот раз банковского и нефтяного сектора.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что в акциях по-прежнему актуален восходящий тренд. От отмечает, что внешний фон устойчив и, несмотря на техническую перекупленность, предпосылок для большой коррекции не появляется. Ближайший ориентир по Индексу МосБиржи — отметка 3500 пунктов.
Российская валюта
Рубль начал торги во вторник с резкого ослабления. Пара доллар-рубль впервые с 30 октября 2023 года превысила отметку ₽94, к 7:29 мск достигнув ₽94,1825. Однако вскоре ослабление рубля замедлилось, на 8:33 мск доллар торговался на уровне ₽93,9575.
В «БКС Мир инвестиций» ключевым фактором ослабления рубля назвали резкое снижение валютных интервенций — в апреле ЦБ продает на рынке эквивалент ₽600 млн против ₽7,1 млрд в марте. Интервенции на рынке поддерживали курс рубля на протяжении первого квартала 2024 года, поэтому их снижение практически до нуля создает предпосылки для более активного ослабления рубля, отметили в брокерской компании.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов отметил, что в понедельник котировки рубля оставались под давлением на фоне снижения нефтяных котировок и из-за укрепления доллара, который растет по отношению к корзине мировых валют после публикации данных по потребительской инфляции в США. В марте 2024 года годовой рост цен в США ускорился до 3,5% по сравнению с 3,2% в феврале и 3,1% в январе, свидетельствуют опубликованные правительством данные на прошлой неделе.
В целом эксперты ожидают, что в конце месяца поддержку рублю окажет фактор налогового периода, который, как считают в «Синаре», будет краткосрочным. Кроме того, Максим Федосов из УК «Первая» полагает, что в ближайшие месяцы курс рубля могут поддержать сильные данные по счету текущих операций (СТО).
От более быстрого ослабления рубль также продолжат защищать высокие цены на ключевые товары российского экспорта вместе с жесткими денежно-кредитными условиями, а также нормой продажи значительной доли валютной выручки, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
Цены на нефть
По итогам торгов 15 апреля июньский контракт на нефть сорта Brent снизился на 0,04%, до $90,41 за баррель. Утром 16 апреля, по данным на 8:38 мск, нефть этого сорта прибавляет 0,72% и торгуется на отметке $90,75 за баррель.
По мнению аналитика «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, на нефтяном рынке присутствует негативный настрой. «Участники зафиксировали часть прибыли на фоне попыток западных стран отговорить Израиль от ответного удара по Ирану, но неопределенность в конфликте сохраняется наряду с возможностью новых скачков цен на нефть в случае усугубления ситуации и перебоев с поставками из Исламской республики» — говорит Кожухова.
12 апреля котировки нефти достигли локального пика в ₽92,18 за баррель. Участники рынка скупали нефть, ожидая обострения конфликта на Ближнем Востоке.
По словам Елены Кожуховой, во вторник, 16 апреля, цены будут реагировать на блок ключевых макроэкономических данных о состоянии экономики Китая за март и первый квартал.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов связывает снижение котировок нефти с укреплением доллара. Инвесторы пересмотрели свои ожидания по поводу снижения процентной ставки на фоне слабых данных по потребительской инфляции.
При этом, полагает Федосов, снижение цен на нефть Brent не выглядит как разворот на нефтяном рынке. По его мнению, стратегические фундаментальные факторы поддержки котировок сохранились. Среди них — ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ускорение экономики Китая на фоне государственной поддержки.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Bank of America: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,765, выручка — $25,41 млрд.
UnitedHealth: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — 6,72, выручка — $99,41 млрд.
Johnson & Johnson: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — 2,64, выручка — $21,4 млрд.
Morgan Stanley: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,68, выручка — $14,39 млрд.
Bank of New York Mellon: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,19, выручка — $4,38 млрд.
Другие важные события.
X5 Group: операционные результаты за первый квартал 2024 года.
Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды», Доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов.
МВФ опубликует мировой экономический прогноз (World Economic Outlook).
Великобритания: уровень безработицы, февраль — 09:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, апрель — 12:00 мск.
США: количество выданных разрешений на строительство, март — 15:30 мск.
США: количество новостроек, март — 15:30 мск.
США: промышленное производство, март — 16:15 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 472,19 (+0,46%).
Индекс РТС: 1 166,92 (+0,12%).
S&P 500: 5061,82 (-1,2%).
Dow Jones Industrial Average: 37 735,11 (-0,65%).
NASDAQ Composite: 15 885,02 (-1,79%).