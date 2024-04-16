ГТЛК назначили единственным поставщиком БПЛА по государственному гражданскому заказу

«Определить акционерное общество ГТЛК единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024—2025 годах закупок БАС в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа в рамках национального проекта “Беспилотные авиационные системы”, — отмечается в распоряжении.