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ГТЛК назначили единственным поставщиком БПЛА по государственному гражданскому заказу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство назначило ГТЛК единственным поставщиком беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по государственному гражданскому заказу, следует из распоряжения правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Определить акционерное общество ГТЛК единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024—2025 годах закупок БАС в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа в рамках национального проекта “Беспилотные авиационные системы”, — отмечается в распоряжении.

В документе указывается, что по государственному гражданскому заказу БАС могут заказать 29 ведомств и подведомственных учреждений, в том числе Авиалесохрана, Росгвардия, Рослесхоз и другие.