Европа криминализует обход санкций. Какие могут быть последствия

Еврокомиссия сообщала, что в 12 странах ЕС нарушение санкций является уголовно наказуемым деянием, в 13 странах может быть как административным правонарушением, так и преступлением, а еще в двух государствах такие нарушения могут привести только к административной ответственности. Наказания также существенно разнятся: от двух до пяти лет тюрьмы (14 стран) и от восьми до 12 лет (восемь стран). Максимальный штраф для физлиц варьируется от €1200 до €5 млн, для юрлиц — от €133 тыс. до €37,5 млн (при этом не везде организации могут быть привлечены к уголовной ответственности).