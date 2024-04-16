Депутаты Госдумы предложили поднять минимальный оклад до уровня МРОТ

В то же время генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин сообщил РБК, что уровень безработицы по итогам прошлого года стал самым низким за всю историю наблюдения — 3,2%. Также в декабре до рекордного уровня увеличилось число занятых — 74,2 млн. Это самый высокий показатель количества занятых за декабрь с 2005 года (в прошлом году — 72,1 млн человек).