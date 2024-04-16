Дело о злоупотреблениях на торгах завершилось мягким приговором

Длившееся около года судебное разбирательство по делу обвинявшихся в манипулировании рынком, сопряженном с извлечением излишнего дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ), Антона Чвирова и Андрея Силуянова завершилось мягким приговором. По инкриминируемой им статье подсудимым грозило до семи лет лишения свободы, а в ходе прений прокурор запросил для них по три года колонии общего режима.
Однако судья Чертановского суда Юлия Черникова посчитала и это наказание чрезмерно жестким. Как сообщили в Мосгорпрокуратуре, каждому из фигурантов она назначила по три года условно со штрафом 500 тыс. руб.
Будут ли осужденные или прокуратура обжаловать это судебное решение, пока неизвестно.
Как следует из материалов дела, 37-летний Силуянов и 41-летний Чвиров являлись специалистами финансового рынка, занимая различные должности в управлении по работе на фондовом рынке в ЗАО «Лидер». В доверительное управление этой компании, а также ее дочернему ООО «Северянка» клиенты, по материалам дела, передали акции 14 крупных компаний: Yandex N.V., ПАО «Газпром», ПАО «ГМК “Норильский никель”», ПАО «Акрон», банк ВТБ, ПАО «МегаФон», ПАО «Дикси Групп», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Россети», ПАО «Московская биржа», ПАО МТС, ПАО «Распадская», а также ПАО «Сбербанк» и «Сургутнефтегаз».
Следствие и суд установили, что при осуществлении сделок с финансовыми инструментами на торгах биржи, будучи осведомленными о размещении заявок на покупку или продажу акций на условиях анонимности, обвиняемые совершали операции в нарушение правил проведения торгов по ценным бумагам.
В частности, с ноября 2014 года по март 2015 года Антон Чвиров и Андрей Силуянов добились существенного отклонения спроса, предложений и объема торгов от уровня, который сформировался бы без их вмешательства. В итоге за четыре месяца за счет средств клиентов они смогли извлечь излишний доход в размере более 17,7 млн руб.
В прокуратуре отметили, что оба подсудимых прекрасно понимали, что их действия противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Отметим, что факт неоднократного манипулирования на торгах ценами акций 14 крупных эмитентов со стороны сотрудников ЗАО «Лидер» Антона Чвирова и Андрея Силуянова был выявлен в конце 2019 года Центробанком. 20 июня 2020 года в связи с неоднократными нарушениями закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулятор лишил Чвирова и Силуянова статуса специалистов финансового рынка, запретив им заниматься в том числе брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами. Все материалы в отношении сотрудников ЗАО «Лидер» были переданы в Следственный комитет России, который и привлек их к уголовной ответственности.