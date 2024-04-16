Дело о злоупотреблениях на торгах завершилось мягким приговором

Отметим, что факт неоднократного манипулирования на торгах ценами акций 14 крупных эмитентов со стороны сотрудников ЗАО «Лидер» Антона Чвирова и Андрея Силуянова был выявлен в конце 2019 года Центробанком. 20 июня 2020 года в связи с неоднократными нарушениями закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулятор лишил Чвирова и Силуянова статуса специалистов финансового рынка, запретив им заниматься в том числе брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами. Все материалы в отношении сотрудников ЗАО «Лидер» были переданы в Следственный комитет России, который и привлек их к уголовной ответственности.