Что делать после смены фамилии, чтобы не потерять льготы и доступ к счетам

Многие выплаты от государства сегодня перечисляются на основании данных, которые человек указывает в соответствующем заявлении. Таким образом, смена фамилии может привести к тому, что поступившая из органов внутренних дел или отдела ЗАГСа информация перестанет коррелировать с той, которая есть в существующей базе данных, на основании которых осуществляются выплаты.