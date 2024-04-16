Что делать после смены фамилии, чтобы не потерять льготы и доступ к счетам

Если гражданин поменял фамилию, необходимо заменить все документы. Дело в том, что в случае смены фамилии выплата государственных пособий может быть приостановлена.
«Поэтому, чтобы выплаты не прекратились, необходимо обновить личные данные о фамилии и банковском счете», — говорит юрист.
Многие выплаты от государства сегодня перечисляются на основании данных, которые человек указывает в соответствующем заявлении. Таким образом, смена фамилии может привести к тому, что поступившая из органов внутренних дел или отдела ЗАГСа информация перестанет коррелировать с той, которая есть в существующей базе данных, на основании которых осуществляются выплаты.
Поэтому, по словам эксперта, после смены фамилии необходимо подать заявление на обновление данных СНИЛС. Это можно сделать в клиентской службе СФР, МФЦ или через работодателя.
Кроме того, есть смысл не откладывая, обновить личные данные на портале «Госуслуги».
«А завершить все хлопоты лучше обращением в банк, чтобы актуализировать данные счета, на который приходят выплаты, после чего подать заявление о смене реквизитов получения пособия или выплаты», — подытожил Иван Соловьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».