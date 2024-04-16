Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ в I квартале снизилась на 21%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Транснефть» по итогам I квартала 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 42,71 млрд рублей, что на 21% ниже, чем годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка «Транснефти» в январе — марте увеличилась на 13,2% — до 323,6 млрд рублей.
Валовая прибыль компании по итогам I квартала увеличилась на 4% — до 42,85 млрд рублей, прибыль от продаж — на 8,2%, до 34,29 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала на 21% — до 53,37 млрд рублей.
«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.