Число DDoS-атак удвоилось в первом квартале 2024 года

Число DDoS-атак на российские компании достигло 119 тысяч в первом квартале 2024 года, что вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГК «Солар», принадлежащей «Ростелекому». Чаще всего хакеры атакуют энергокомпании, финансовые организации, госсектор и IT.
Самый продолжительный с начала года инцидент длился 11 дней, его максимальная мощность достигала 724 Гбит/с. В целом, кибератаки стали более дорогими, отметил Артем Избаенков, замдиректора по продуктовому развитию ГК «Солар». Так, хакеры арендуют вычислительные мощности в центрах обработки данных (ЦОД) в разных странах и объединяют «умные» устройства в ботнет-сети. В результате, рост популярности технологии интернета вещей (IoT) отчасти способствует увеличению числа кибератак.
Оценки DDoS-Guard оказались более сдержанными, однако также подтвердили тенденцию роста количества инцидентов. По подсчетам компании, число DDoS-атак увеличилось на 29% в первом квартале год к году, до 172,5 тысяч в марте. Эксперты также отметили, что для кибератак все чаще используются ботнеты из «умных» устройств, из-за чего объем атак будет усиливаться: «Роботизированный трафик становится труднее отличить от реальных пользователей».
«Мы наблюдаем тренд на локализацию DDoS: атаки из-за рубежа блокируются, и злоумышленники все чаще используют российские IP-адреса, получая их под теми или иными предлогами», — сказал изданию гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Как сообщает источник «Коммерсанта», это делает борьбу Роскомнадзора с кибератаками «неэффективной», поскольку служба использует блокировки по географическому признаку: то есть отсекает трафик с территории отдельных государств.
Как пишет «Коммерсантъ», в марте 2024 года Роскомнадзор планировал запустить Национальную систему противодействия DDoS-атакам. Она была заказана в 2023 году за 1,4 млрд рублей. На запрос издания в службе не ответили.