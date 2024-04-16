Число DDoS-атак удвоилось в первом квартале 2024 года

Оценки DDoS-Guard оказались более сдержанными, однако также подтвердили тенденцию роста количества инцидентов. По подсчетам компании, число DDoS-атак увеличилось на 29% в первом квартале год к году, до 172,5 тысяч в марте. Эксперты также отметили, что для кибератак все чаще используются ботнеты из «умных» устройств, из-за чего объем атак будет усиливаться: «Роботизированный трафик становится труднее отличить от реальных пользователей».