Цены на какао-бобы в мире вдвое превысили рекорд 1977 года

При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов, которое усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.