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ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков осталась на прежнем уровне

В условиях стабильной жесткой кредитно-денежной политики регулятора средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках не меняется вторую декаду подряд.

Источник: Reuters

Средняя максимальная ставках в топ-10 банков в первой декаде апреля осталась на прежнем уровне — 14,83% годовых, сообщает результаты мониторинга Банк России.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду апреля 2024 года составили:

на срок до трех месяцев — 11,95% (без изменений к третьей декаде марта);

на срок от трех до шести месяцев — 14,53% (без изменений);

на срок от шести месяцев до одного года — 14,53% (без изменений);

на срок свыше одного года — 12,66% (без изменений).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие», Россельхозбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.

Мониторинг ставок в топ-10 банков, проведенный «РБК Инвестициями», показал, что только шесть кредитных организаций предлагают доходность на уровне ключевой ставки — 16%:

Сбербанк — по вкладу «Лучший %»;

ВТБ — «Выгодное начало»;

Газпромбанк — по двум депозитам: «Новые деньги» и «В плюсе»;

Альфа-Банк — «Максимальный»;

Россельхозбанк — «Свой вклад» для новых клиентов;

Тинькофф Банк — «СмартВклад».

Но для получения максимальной доходности в этих банках необходимо выполнить ряд условий — например, оформить подписку на сервисы банка или не снимать проценты до окончания срока вклада.

Самую высокую доходность среди банков, не входящих в базу расчета ЦБ, предлагает Московский кредитный банк по вкладу «МКБ. Преимущество+» — 18,5% годовых.

На 16 апреля средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,56% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

Согласно индексу ставок онлайн-платформы «Финуслуги», средняя доходность депозитов в топ-50 банках на 15 апреля в зависимости от срока составляет:

на три месяца — 14,75% годовых (+0,02 п.п. к показателю на 8 апреля);

на шесть месяцев — 14,35% (+0,02 п.п.);

на год — 12,96% (+0,01 п.п.).

По данным платформы «Финуслуги», на 15 апреля индекс средних ставок в топ-10 банках в зависимости от срока составил:

на три месяца — 14,64%;

на шесть месяцев — 14,03%;

на год — 12,41%.

Аналитики платформы отметили, что за неделю 8—15 апреля произошел незначительный рост ставок в 50 крупнейших банках: изменили ставки пять кредитных организаций, из них только одна входит в топ-20.

Указанные в обзоре условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.