ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков осталась на прежнем уровне

Средняя максимальная ставках в топ-10 банков в первой декаде апреля осталась на прежнем уровне — 14,83% годовых, сообщает результаты мониторинга Банк России.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду апреля 2024 года составили:
на срок до трех месяцев — 11,95% (без изменений к третьей декаде марта);
на срок от трех до шести месяцев — 14,53% (без изменений);
на срок от шести месяцев до одного года — 14,53% (без изменений);
на срок свыше одного года — 12,66% (без изменений).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие», Россельхозбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.
Мониторинг ставок в топ-10 банков, проведенный «РБК Инвестициями», показал, что только шесть кредитных организаций предлагают доходность на уровне ключевой ставки — 16%:
Сбербанк — по вкладу «Лучший %»;
ВТБ — «Выгодное начало»;
Газпромбанк — по двум депозитам: «Новые деньги» и «В плюсе»;
Альфа-Банк — «Максимальный»;
Россельхозбанк — «Свой вклад» для новых клиентов;
Тинькофф Банк — «СмартВклад».
Но для получения максимальной доходности в этих банках необходимо выполнить ряд условий — например, оформить подписку на сервисы банка или не снимать проценты до окончания срока вклада.
Самую высокую доходность среди банков, не входящих в базу расчета ЦБ, предлагает Московский кредитный банк по вкладу «МКБ. Преимущество+» — 18,5% годовых.
На 16 апреля средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,56% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Согласно индексу ставок онлайн-платформы «Финуслуги», средняя доходность депозитов в топ-50 банках на 15 апреля в зависимости от срока составляет:
на три месяца — 14,75% годовых (+0,02 п.п. к показателю на 8 апреля);
на шесть месяцев — 14,35% (+0,02 п.п.);
на год — 12,96% (+0,01 п.п.).
По данным платформы «Финуслуги», на 15 апреля индекс средних ставок в топ-10 банках в зависимости от срока составил:
на три месяца — 14,64%;
на шесть месяцев — 14,03%;
на год — 12,41%.
Аналитики платформы отметили, что за неделю
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