ЦБ сообщил о постепенном снижении инфляционного давления

Центробанк также отмечает, что в первом квартале 2024 года экономика продолжила расти даже более быстрыми темпами, чем в четвертом квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом. Среди причин роста экономики ЦБ называет повышением уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила, а также процессы импортозамещения.