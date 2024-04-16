ЦБ сообщил о постепенном снижении инфляционного давления

«Для устойчивого замедления текущего роста потребительских цен с поправкой на сезонность до 4% в пересчете на год требуется дальнейшее замедление роста спроса. Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время», — говорится в публикации.
Центробанк также отмечает, что в первом квартале 2024 года экономика продолжила расти даже более быстрыми темпами, чем в четвертом квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом. Среди причин роста экономики ЦБ называет повышением уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила, а также процессы импортозамещения.
Согласно данным ЦБ, в марте темпы инфляции в России замедлились до 0,39% против 0,68% за февраль. В годовом выражении инфляция при этом увеличилась до 7,72% после февральских 7,69%.