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ЦБ сообщил о постепенном снижении инфляционного давления

Российская экономика продолжила уверенно расти в первом квартале 2024 года. Инфляционное давление постепенно снижается, хотя показатели устойчивой инфляции все еще остаются на повышенных уровнях. Это следует из бюллетеня Центробанка «О чем говорят тренды».

Источник: Агентство «Москва»

«Для устойчивого замедления текущего роста потребительских цен с поправкой на сезонность до 4% в пересчете на год требуется дальнейшее замедление роста спроса. Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время», — говорится в публикации.

Центробанк также отмечает, что в первом квартале 2024 года экономика продолжила расти даже более быстрыми темпами, чем в четвертом квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом. Среди причин роста экономики ЦБ называет повышением уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила, а также процессы импортозамещения.

Согласно данным ЦБ, в марте темпы инфляции в России замедлились до 0,39% против 0,68% за февраль. В годовом выражении инфляция при этом увеличилась до 7,72% после февральских 7,69%.