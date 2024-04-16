ЦБ инициировал блокировку 1,5 млн телефонных номеров мошенников за три года

Также Шмелев отметил, что защите прав граждан от мошенников будет способствовать новый закон об усилении защиты людей от кибермошенников и повышении финансовой ответственности банков. «В июле 2024 года в силу вступает федеральный закон 369, который работает в месте с федеральным законом 408. Закон предусматривает так называемый период “двухдневного охлаждения”. Это значит, что в течение двух дней отправитель средств может отменить перевод на счет тех, кто занимается выводом и снятием похищенных денег», — добавил советник департамента.