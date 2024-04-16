ЦБ инициировал блокировку 1,5 млн телефонных номеров мошенников за три года

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. По инициативе Банка России в период с 2021 по 2023 годы было заблокировано порядка 1,5 млн телефонных номеров мошенников. Об этом сообщил советник экономического Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости (на правах управления) Департамента информационной безопасности Банка России Александр Шмелев в ходе пленарного заседания 11-го Южного форума информационной безопасности «Инфофорум-Сочи».
«Банк России ежегодно инициирует блокировку телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. За три года мы инициировали блокировку 1,5 млн номеров», — сказал Шмелев.
Говоря о проблеме телефонного мошенничества, спикер также отметил, что количество телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, выросло в три раза. «Число телефонных номеров, используемых мошенниками в 2023 году, зафиксировано на отметке порядка 575 тыс. номеров, в то время как в 2021 году это цифра [составляла] 179 тыс. номер», — добавил он.
По словам Шмелева, за этот период Банк России направил информацию о порядка 65 тыс. интернет-доменах в Генеральную прокуратуру РФ для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Только за 2023 год мы направили на блокировку около 40 тыс. доменов. Также было заблокировано порядка 4,4 тыс. страниц в социальных сетях и 35 приложений», — прокомментировал он.
Также Шмелев отметил, что защите прав граждан от мошенников будет способствовать новый закон об усилении защиты людей от кибермошенников и повышении финансовой ответственности банков. «В июле 2024 года в силу вступает федеральный закон 369, который работает в месте с федеральным законом 408. Закон предусматривает так называемый период “двухдневного охлаждения”. Это значит, что в течение двух дней отправитель средств может отменить перевод на счет тех, кто занимается выводом и снятием похищенных денег», — добавил советник департамента.
О форуме.
11-й Южный форум информационной безопасности «Инфофорум-Сочи» проходит в Сочи с 15 по 18 апреля. Центральной темой мероприятия в этом году является обсуждение перспективы создания программы развития технологий цифровой безопасности до 2030 года. Участниками являются руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, администраций российских регионов, ведущих российских IТ-компаний, учреждений науки и образования. Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум» — одно из центральных ежегодных IТ-мероприятий в РФ. Форум проводится с 2001 года, инициаторами его проведения выступили аппарат Совета безопасности РФ и думский комитет по безопасности, он стал первым отечественным мероприятием в сфере информационной безопасности. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.