Байден и его супруга раскрыли свои доходы за 2023 год

«Президент Байден считает, что все сотрудники Овального кабинета должны быть открыты и честны с американским народом и что давняя традиция ежегодного опубликования президентских налоговых деклараций должна продолжаться», — сказано в сообщении Белого дома. Байден раскрыл данные о своих доходах в 26-й раз.