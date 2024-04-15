«Всевидящее око»: безопасно ли пользоваться камерой смартфона для повседневных оплат

Что такое умная камера?
Несомненно, камера является одним из важнейших устройств в смартфоне. При этом зачастую мы используем ее только по прямому назначению — для того, чтобы снять фото или видео.
Однако с помощью различных мобильных приложений камеру можно сделать намного умнее. Например, научить распознавать объекты, находить нужные товары на маркетплейсах, сканировать документы в высоком качестве, переводить тексты, читать QR-коды и многим другим полезным вещам. Для современного активного человека, которому интересно все инновационное, выражение «умная камера» уже стало вполне привычным.
Как платим сейчас? По-разному!
Уже много лет смартфон является незаменимым помощником и в финансовых вопросах: мы давно привыкли рассчитываться за товары и услуги с помощью платежных функций в телефоне, просто поднося его к терминалу на кассе. В последние годы иностранные платежные сервисы для мобильных устройств ушли с российского рынка, однако возможностей использовать смартфон для покупок меньше не стало. Наоборот — их стало даже больше.
Например, точно так же, бесконтактно, можно платить с помощью мобильного приложения отечественной системы Mir Pay, которая работает с любыми картами «Мир». Помимо этого, некоторые крупные банки реализовали в своих приложениях собственные Pay-сервисы, которые работают практически аналогичным образом. Также для бесконтактной оплаты некоторые финансовые институты предлагают специальные стикеры, которые можно просто наклеить на заднюю панель телефона и тоже подносить его к терминалу на кассе: платеж пройдет!
Ну и, конечно, не обошлось и без использования камеры смартфона. Она «поумнела» в финансовых вопросах и тоже научилась платить. Например, специальное приложение для оплаты по QR-коду российской системы СБПэй позволяет с помощью камеры считывать на кассе реквизиты, зашифрованные в ставшем уже привычном квадратике с черно-белыми пикселями, и проводить оплату с карты «Мир» любого банка. Собственно, не только на кассе: QR-коды присутствуют и на бумажных квитанциях ЖКХ, и на уведомлениях из налоговой, да много где. Достаточно просто зайти в приложение, навести камеру на QR-код, получить платежные реквизиты и нажать кнопку «Оплатить».
Не QR-кодом единым
Технологии не стоят на месте, и возможности умных камер тоже растут. Помимо QR-кодов камеры научились распознавать цифры и текст, ведь коды присутствуют далеко не на всех платежных документах. Теперь достаточно запустить мобильное приложение и сфотографировать телефоном реквизиты с бумажной платежки — они тут же превратятся в электронный документ. Останется только нажать кнопку «Оплатить».
А если вы получили платежный документ уже в электронном виде — например, в формате картинки? Вообще не проблема, и даже не нужно ничего фотографировать. Просто загружайте его из мессенджера, электронной почты или галереи телефона напрямую в приложение и оплачивайте без проблем — быстро, удобно и просто.
Такой функционал пока еще не стал массовым — сейчас это, скорее, новинка. Но, как и все новшества, упрощающие рутину, этот способ оплаты получит широкое распространение. Оценить все удобства такого сервиса можно, например, в приложении ВТБ Онлайн или в мобильной версии онлайн банка.
В «один клик» можно оплатить покупки и услуги, сделать денежный перевод, сканировать реквизиты и номера телефонов, поддержать благотворительный фонд, оплатить чаевые в кафе или разделить счет за ужин. И для этого достаточно только иметь при себе телефон.
Будьте внимательны!
Чем проще и удобнее технологии, сервисы и системы, тем больше они атакуются мошенниками. Поэтому вопросы финансовой безопасности являются одними из наиболее волнующих и актуальных. Что касается умной камеры, то здесь все просто: по большому счету, она работает как сканер.
Она распознает платежные реквизиты в QR-коде или платежном документе и не имеет возможности «подсмотреть» в вашем мобильном приложении что-то еще, а уж тем более что-то купить без вашего нажатия кнопки «Оплатить».
Но перед нажатием этой кнопки обязательно обратите внимание, какая именно информация открылась в приложении или в браузере. Важно убедиться, что именно этой организации вы хотите перевести деньги.
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