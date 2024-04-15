«Всевидящее око»: безопасно ли пользоваться камерой смартфона для повседневных оплат

Ну и, конечно, не обошлось и без использования камеры смартфона. Она «поумнела» в финансовых вопросах и тоже научилась платить. Например, специальное приложение для оплаты по QR-коду российской системы СБПэй позволяет с помощью камеры считывать на кассе реквизиты, зашифрованные в ставшем уже привычном квадратике с черно-белыми пикселями, и проводить оплату с карты «Мир» любого банка. Собственно, не только на кассе: QR-коды присутствуют и на бумажных квитанциях ЖКХ, и на уведомлениях из налоговой, да много где. Достаточно просто зайти в приложение, навести камеру на QR-код, получить платежные реквизиты и нажать кнопку «Оплатить».