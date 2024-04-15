«Ведомости»: ЦБ проверяет аудитора Киви-банка

Проверку проводит департамент корпоративных отношений Банка России. Это подразделение отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. В ЦБ, Минфине и Kept не стали комментировать информацию.
По итогам анализа документов ЦБ может выдать аудитору предписание, в нем может содержаться предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или штраф. Источник «Ведомостей» сообщил, что наиболее жесткая мера — это исключение из списка аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. Однако, по его мнению, регулятор вряд ли рискнет применять такую меру к крупнейшим компаниям.
По словам одного из собеседников газеты, проверка Kept — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение Киви-банком антиотмывочного закона. До недавнего времени все проверки касались прежде всего исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно по 115-ФЗ.
Банк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля. Причиной стали теневые операции и нарушение законодательства. Киви-банк занимал 89-е место в России по величине активов. Агентство по страхованию вкладов было назначено временной администрации банка.