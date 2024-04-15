«Ведомости»: ЦБ проверяет аудитора Киви-банка

По итогам анализа документов ЦБ может выдать аудитору предписание, в нем может содержаться предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или штраф. Источник «Ведомостей» сообщил, что наиболее жесткая мера — это исключение из списка аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке. Однако, по его мнению, регулятор вряд ли рискнет применять такую меру к крупнейшим компаниям.