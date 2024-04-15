В ВТБ рассказали о средней сумме IT-ипотеки

Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках — 18 миллионов рублей, в остальных — 9 миллионов рублей. В ВТБ за счет сотрудничества банка с партнерами-застройщиками при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить на льготных условиях до 30 миллионов рублей, в остальных — до 15 миллионов рублей.