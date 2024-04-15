Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии

В октябре 2020 году руководители Merlion были арестованы, и участники преступного сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб. за изменение меры пресечения на более мягкую и прекращение дела. Посредником был адвокат Вадим Лялин. Совладельцы IT-дистрибьютора провели несколько месяцев под стражей, а в 2021 году были отпущены после прекращения дела из-за отсутствия состава преступления. В 2022 году Вячеслава Симоненко арестовали, и из потерпевшего он стал обвиняемым. Это произошло после того, как якобы покушавшийся на его убийство Жеренов признался, что оговорил совладельцев Merlion и не участвовал в поджоге дома Симоненко, так как находился в то время в ДНР.