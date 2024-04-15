США подтвердили намерение уничтожить «Арктик СПГ-2»

Во время конференции в Швейцарии на прошлой неделе Пайетт заявил, что в Белом доме хотят добиться гарантий того, что проект окажется мертворожденным. По его словам, Россия не должна иметь возможности разрабатывать новые газовые проекты для перенаправления тех объемов, что ранее поставляла Европе.