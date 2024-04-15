Роструд разъяснил, можно ли снизить зарплату сотрудника за опоздание на работу

Перечень случаев удержаний, которые может делать работодатель без согласия работника из зарплаты, закрытый и расширительному толкованию не подлежит.
Удержать часть зарплаты можно для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты; выданных и неизрасходованных средств на служебную командировку или перевод на другую работу в другую местность; для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок и неправомерных действий, установленных судом, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника (вина работника должна быть признана органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров); при увольнении работника до окончания года, в счет которого он уже получил отпуск и отпускные.
В то же время работодатель обязан оплачивать работнику только то рабочее время, которое работник фактически отработал. И то время, которое он отсутствовал, но за ним сохранялось место работы и заработная плата, например, был в отпуске или командировке. А вот время опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов работодатель оплачивать не должен. Но удержать из зарплаты за него он может, только если ведет учет фактически отработанного времени.