Роструд разъяснил, можно ли снизить зарплату сотрудника за опоздание на работу

В то же время работодатель обязан оплачивать работнику только то рабочее время, которое работник фактически отработал. И то время, которое он отсутствовал, но за ним сохранялось место работы и заработная плата, например, был в отпуске или командировке. А вот время опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов работодатель оплачивать не должен. Но удержать из зарплаты за него он может, только если ведет учет фактически отработанного времени.