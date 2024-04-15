Reuters: ОПЕК+ изучает возможность принятия в свой состав Намибии

Первым шагом к возможному присоединению Намибии к ОПЕК+ станет подписание ею хартии сотрудничества стран — производителей нефти, отмечает агентство. Власти Намибии еще осенью 2022 года объявили, что рассмотрят возможность подачи заявки на вступление в ОПЕК, если будут подтверждены крупные запасы нефти на ее шельфе. Пока Намибия не обращалась к ОПЕК или ОПЕК+ с подобной просьбой.