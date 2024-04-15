Разрыв между пенсиями работающих и незанятых россиян снизился до 5,6 тыс

«Еще один фактор — личные стратегии пенсионеров, когда для повышения выплат они увольняются и какое-то время не работают. По закону, при потере места таким гражданам индексируют начисления в полном размере. А затем они возвращаются к трудовой деятельности, но уже с более высокими пенсиями. Это явление становится достаточно распространенным», — рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.