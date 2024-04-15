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Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли в ходе СВО, говорится в копии отзыва правительства.

Источник: Агентство «Москва»

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости).

9 апреля Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, внесенный ранее рабочей группой по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Турчак отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов.

Как пояснял Турчак, сейчас право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. По его словам, законопроект дополнит этот список «детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга», они смогут получать сразу две пенсии — и по инвалидности, и по потере кормильца.

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») отметил, что сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции.