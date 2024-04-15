Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

Как пояснял Турчак, сейчас право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. По его словам, законопроект дополнит этот список «детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга», они смогут получать сразу две пенсии — и по инвалидности, и по потере кормильца.