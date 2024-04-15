Объем перевозок контейнерных грузов в сообщении Китай — Европа в 2023 вырос на 18%

Аспаева добавила, что в настоящее время рейсы контейнерных поездов в направлении Китай — Европа и Китай — Центральная Азия уже соединили более 100 городов в 11-и странах Азии, а также 217 городов в 25-и странах Европы, перевезя более 55 тыс. видов товаров, 53 различных категорий, таких как автомобили, автокомплектующие, электроника, одежда, аксессуары, продукция легкой и текстильной промышленности, товары народного потребления, зерно, древесина и другие. В целом по сети железнодорожных линий стран — членов ОСЖД протяженностью более 293 тыс. км в 2023 году перевезено 5,3 млрд тонн грузов.