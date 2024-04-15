Объем перевозок контейнерных грузов в сообщении Китай — Европа в 2023 вырос на 18%

«В 2023 году отправлено более 17,5 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай — Европа, что на 6% выше уровня 2022 года, перевезено 1,9 млн контейнеров ДФЭ (TEU). Рост составил на 18% выше уровня 2022 года. Международные контейнерные перевозки в составе маршрутных поездов начались в сообщении Китай и страны Европы в 2011 году, став важным звеном в торгово-экономическом сотрудничестве Евразии», — сказала она на заседании совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта стран — членов ОСЖД, которое впервые проходит в Ашхабаде.
Аспаева добавила, что в настоящее время рейсы контейнерных поездов в направлении Китай — Европа и Китай — Центральная Азия уже соединили более 100 городов в 11-и странах Азии, а также 217 городов в 25-и странах Европы, перевезя более 55 тыс. видов товаров, 53 различных категорий, таких как автомобили, автокомплектующие, электроника, одежда, аксессуары, продукция легкой и текстильной промышленности, товары народного потребления, зерно, древесина и другие. В целом по сети железнодорожных линий стран — членов ОСЖД протяженностью более 293 тыс. км в 2023 году перевезено 5,3 млрд тонн грузов.
ОСЖД была основана в 1956 году и на текущий момент включает целый ряд стран, которые выступают в качестве важных участников транспортно-логистического рынка Евразии, включая Россию. Организация занимается согласованием национальных стратегий в области железнодорожных перевозок, решением юридических вопросов и широкого перечня проблем, связанных с железнодорожным транспортом.