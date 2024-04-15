На какой срок выгодно брать кредит в этом году

Поскольку для профессиональных кредиторов основным видом заработка является именно процентный доход, все заинтересованы в предоставлении максимально возможной суммы в долг на более длинный срок под более высокую процентную ставку.
«И если процентную ставку при прочих равных легко сравнить, а конкуренция “толкает” ставку вниз, то сумму и срок лучше сравнивать через “общую сумму переплаты” или сравнение такого показателя, как “Полная Стоимость Кредита”, при расчете которого учитывается и срок, и сумма, и ставка», — отмечает финансист.
Но с введением макропруденциальных лимитов сумма и срок кредита теперь очень сильно определяются уровнем долговой нагрузки самого заемщика. А потому, порой, даже если человек хочет взять кредит на 2 года, банк может выдать его только из расчета на 3 года, так как размер подтвержденного дохода заемщика не позволяет рассчитывать на более высокие платежи, которые нужны для погашения долга за более короткий срок.
Проверить то, каким видят кредиторы ваш уровень долговой нагрузки можно, сложив суммы всех ежемесячных обязательных платежей по кредитам и займам, которые у вас есть и разделив результат на сумму подтвержденного ежемесячного дохода.
При уровне долговой нагрузки:
- более 80% шансы получить деньги в долг у банков и МФО стремятся к нулю;
- между 50 и 80% шансы есть, но они выше не в банках, а в МФО;
- меньше 50% вам будут рады и в банках, и в МФО.
Более точно ваш уровень долговой нагрузки могут посчитать сервисы проверки агрегированной кредитной истории, бесплатно предоставляющие такую возможность 12 и более раз в год.
«Если вам выдали кредит на срок, который больше, чем вы планировали, никто не может запретить вам погасить задолженность гораздо раньше, если у вас есть возможность вносить платежи больше, чем требуется по договору. Но при этом надо учитывать специфику кредитного продукта и способа погашения», — предупреждает Мехтиев.
Если для досрочной оплаты задолженности по кредитной карте достаточно просто внести на счет больше денег, чем того требуется в качестве минимального платежа, но не позднее срока регулярного платежа, то для досрочного погашения по любому из других типов кредитов надо также уведомить кредитора в установленные сроки о том, что он должен списать сумму в ближайшую заранее определенную дату платежа.
И не забудьте указать, на что должна пойти сумма — на сокращение суммы платежа при сохранении срока кредита в целом, либо на сокращение срока кредита при сохранении суммы платежа.
В первом варианте вы получите снижение уровня долговой нагрузки, что важно если вы собираетесь сделать покупку с учетом высвободившихся средств или взять еще один кредит. А во втором — получите более значительное снижение суммы общей переплаты.
Но бывают случаи, когда денег на платеж не хватает. Тогда, наоборот, заемщик вынужден просить кредитора об уменьшении суммы платежа, что возможно только при продлении срока договора. Кредитору это даст больше дохода, но и больше рисков. «Именно поэтому, начиная такой разговор, надо быть готовым “раскрыть все карты” и указать все возможные источники дохода. Это еще раз подтверждает то, что “долг платежом красен”», — говорит эксперт.
Для этого необходимо знать свои финансовые обязательства, соблюдать их в срок и в необходимом объеме. Используйте финансовые инструменты, но так, чтобы они не навредили вашему финансовому здоровью и благополучию, подытожил Мехтиев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».