На какой срок выгодно брать кредит в этом году

Но с введением макропруденциальных лимитов сумма и срок кредита теперь очень сильно определяются уровнем долговой нагрузки самого заемщика. А потому, порой, даже если человек хочет взять кредит на 2 года, банк может выдать его только из расчета на 3 года, так как размер подтвержденного дохода заемщика не позволяет рассчитывать на более высокие платежи, которые нужны для погашения долга за более короткий срок.