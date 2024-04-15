Мосбиржа введет возможность перерасчета курсов валют в случае технических сбоев

«В случае возникновения технического сбоя при расчете индикативных курсов, либо технического сбоя в ходе получения ценовой информации, необходимой для их расчета, допускается перерасчет рассчитанных ранее значений. Указанный перерасчет осуществляется в минимально короткие сроки с момента обнаружения технического сбоя», — говорится в новых правилах торгов Мосбиржи.