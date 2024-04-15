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Мосбиржа введет возможность перерасчета курсов валют в случае технических сбоев

Перерасчет биржа обещает делать максимально быстро.

Источник: РИА "Новости"

Московская биржа с 22 апреля изменит методику расчета индикативных валютных курсов: торговая площадка включила туда возможность перерасчета значений валютных курсов в случае возникновения технических сбоев, следует из пресс-релиза площадки.

«В случае возникновения технического сбоя при расчете индикативных курсов, либо технического сбоя в ходе получения ценовой информации, необходимой для их расчета, допускается перерасчет рассчитанных ранее значений. Указанный перерасчет осуществляется в минимально короткие сроки с момента обнаружения технического сбоя», — говорится в новых правилах торгов Мосбиржи.

Frank Media направили запрос в Мосбиржу.