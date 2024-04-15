Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям СПб-биржи из-за их роста более чем 20%

По данным на 16:14 мск, котировки акций СПб-биржи росли на 20,3% — до 120,3 рубля за бумагу.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 16:48 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям СПб-биржи после их роста, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.
По данным на 16:14 мск, котировки акций СПб-биржи росли на 20,3% — до 120,3 рубля за бумагу.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 16:48 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.