Милостыня остается самой популярной формой благотворительности

Как отмечает издание, за последние десять лет доля благотворителей существенно не менялась и почти всегда находилась в диапазоне 53−57%. В то же время доля милостыни снижалась на протяжение этого периода, хотя и до сих пор остается достаточно высокой. В середине 2010-ых эту форму пожертвований выбирали более трети всех опрошенных.