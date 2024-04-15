Милостыня остается самой популярной формой благотворительности

В 2023 году почти каждый четвертый россиянин (24%) давал милостыню, согласно результатам опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, которые приводит «Коммерсантъ». Всего благотворительные пожертвования делали 53% россиян.
Как отмечает издание, за последние десять лет доля благотворителей существенно не менялась и почти всегда находилась в диапазоне 53−57%. В то же время доля милостыни снижалась на протяжение этого периода, хотя и до сих пор остается достаточно высокой. В середине 2010-ых эту форму пожертвований выбирали более трети всех опрошенных.
В 2023 году 36% перечисляли деньги нуждающимся редко, 11% — часто, 6% — однократно. При этом группы с большим достатком участвовали в благотворительности чаще других. Так, среди беднейших россиян, у которых не всегда хватает денег на еду, 37% жертвовали средства другим, в то время как среди наиболее обеспеченных граждан, чьи доходы позволяют купить квартиру или дом, 81% поддерживали деньгами незнакомых людей.
Тем не менее, готовность участвовать в благотворительности не всегда зависит от уровня материального благополучия жертвователя, сказал «Коммерсанту» социолог Алексей Фирсов. Например, на это также могут влиять культурные особенности региона.
При этом передавать денежную помощь россияне предпочитают по неформальным каналам: наиболее распространенной формой является милостыня, которую подавал почти каждый второй среди тех, кто жертвовал деньги, то есть приблизительно каждый четвертый респондент (24%). Отметим, на протяжении десятилетия доля милостыни снижалась: в середине 2010-х ее подавали более трети опрошенных.
Около 18% респондентов передавали деньги лично получателям, 6% — через родных и близких нуждающихся. Всего среди жертвователей 40% участвовали в неорганизованной благотворительности. По словам Фирсова, россияне в целом мало доверяют общественным институтам: «Есть желание самостоятельного действия, без посредника».