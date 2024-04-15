«Магнит» начал ребрендинг купленной у AliExpress сети

«Магнит Маркет», по словам Измайлова, планирует держать в среднем более низкие комиссии, чем на рынке, что даст возможность продавцам зарабатывать больше. В части собственных продаж маркетплейс будет фокусироваться, например на таких категориях, как бытовая химия и товары для гигиены, где у «Магнита» есть возможность делать закупки по более низким ценам, рассказал глава площадки. В то же время он подчеркнул, что они не планируют конкурировать с другими маркетплейсами за долю рынка. «У нас есть аудитория “Магнита” — более 40 млн лояльных покупателей. Наша главная задача — предложить им качественный ассортимент маркетплейса по низким ценам и удобный сервис», — заключил гендиректор «Магнит Маркета».