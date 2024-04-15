Легче не станет? Когда россиянам ждать пика инфляции

«Мы прогнозируем, что инфляция достигнет пика в мае на уровне 8% год к году, после чего снизится до 5,5% год к году к декабрю, так как к тому времени фактор прошлогоднего снижения курса рубля будет полностью отыгран. Запрет на экспорт бензина может также способствовать охлаждению инфляции…», — заявил ранее экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.