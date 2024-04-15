Легче не станет? Когда россиянам ждать пика инфляции

Инфляция в России в марте 2024 года замедлилась до 0,39% с 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил Росстат. Для сравнения, в марте годом ранее инфляция составила 0,37%. В целом в первом квартале 2024 года потребительские цены выросли на 1,95%, что выше показателя за январь-март 2023 года (1,67%).
Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72% с 7,69% в феврале, и 7,44% в январе.
Цель Банка России — снижение инфляции до 4%. По мере приближения потребительских цен к данному уровню регулятор начнет снижение ключевой ставки, а также ставок по кредитам и вкладам.
«Мы прогнозируем, что инфляция достигнет пика в мае на уровне 8% год к году, после чего снизится до 5,5% год к году к декабрю, так как к тому времени фактор прошлогоднего снижения курса рубля будет полностью отыгран. Запрет на экспорт бензина может также способствовать охлаждению инфляции…», — заявил ранее экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
«В настоящий момент мы ожидаем, что пик инфляции в 2024 году придется на апрель — по его итогам она может достигнуть 7,7−7,8%, несколько зависнув на этом уровне в мае», — заявил ведущий эксперт из Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. По его словам, к концу года инфляция составит 4,9%.
Экономисты института считают главным фактором, мешающим быстрому и эффективному замедлению инфляционных процессов в России, высокий уровень потребительской и недостаточный уровень сберегательной активности, поддерживаемый ростом зарплат на фоне дефицита рабочей силы в экономике.
Рост цен поддерживает и текущий уровень бюджетных расходов, создающий дополнительный спрос в экономике и толкающий зарплаты вверх, особенно в секторах, связанных с гособоронзаказом. На этом фоне вклад курса рубля в инфляцию отходит на третий план, с учетом его стабилизации в последние полгода, пояснил Игорь Сафонов.
«В число значимых проинфляционных рисков мы также склонны относить необъявленные на настоящий момент параметры налоговой реформы, которые могут дополнительно усилить потребительские настроения, а также оказать давление на издержки компаний», — отметил экономист.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко пояснил, что рассчитываемый Росстатом показатель инфляции включает в себя накопленные данные за последний год. Годовая инфляция сейчас во многом сформирована крайне высокими темпами роста цен в июне-ноябре 2023 года.
«ЦБ ориентируется на показатель текущей инфляции, очищенный от сезонного фактора. По показателю Росстата пик инфляции действительно ожидается во втором квартале, — сказал экономист. — По текущей сезонно скорректированной инфляции пик уже был пройден осенью, и в начале текущего года ЦБ оценивал темп роста цен на уровне 6−7%».
Согласно оценке Кравченко, в данных по инфляции по итогам 2024 года уже не будет высоких темпов лета-осени 2023 года, поэтому показатель 4,0−4,5% выглядит вполне достижимым. Уже сейчас многие участники рынка оценивают текущую сезонно скорректированную инфляцию на уровне вблизи таргета ЦБ.
Среди основных факторов, которые могут помешать достижению цели регулятора, Кравченко выделил: неустойчивость тенденции снижения инфляции и инфляционных ожиданий; сохранение высокой потребительской активности; ухудшение внешних условий, что может негативно сказаться на платежном балансе и привести к ослаблению рубля, росту инфляции.
«Сохраняются риски и со стороны бюджетной политики. Именно бюджетные расходы, на наш взгляд, тем или иным образом являются основным драйвером роста реальных доходов и потребительской активности в стране», — отметил он.
Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов считает, что правы и в ЦБ и в Bloomberg, так как говорят о разных показателях инфляции.
«Мы ожидаем инфляцию около 7,8% по итогам мая, но допускаем и уровень в 8%. К концу года мы ожидаем снижения инфляции до 5−5,5%», — сказал экономист.
Он назвал ключевые факторы, поддерживающие инфляцию сейчас: рост зарплат на фоне низкой безработицы и всплеск бюджетных расходов в феврале. «До конца года важным фактором роста цен станет индексация тарифов ЖКХ 1 июля, которая способна добавить 0,5−1 процентного пункта к годовой инфляции», — уточнил Трифонов.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также полагает, что в оценках ЦБ и Bloomberg нет противоречия. Она пояснила, что Набиуллина говорила в Госдуме о прохождении пика темпов текущей инфляции — о приросте цен месяц к месяцу с сезонной корректировкой или средний прирост цен месяц к месяцу с сезонной корректировкой за три месяца.
Как ранее пояснял ЦБ, именно эти показатели характеризуют текущее ценовое давление, на которое и должна влиять денежно-кредитная политика.
«И здесь прогресс в снижении инфляции очевиден — в декабре 2023-феврале 2024 годов среднемесячный темп роста цен с сезонной корректировкой (SAAR) замедлился до 6,4%, в то время как в третьем квартале составлял 12,3%», — сказала экономист.
То есть, текущие темпы инфляции этой зимой сократились по отношению к пиковым почти вдвое и этому способствовало увеличение ставки Банка России в прошлом году с 7,5% до 16% и стабилизация курса рубля.
«В марте, судя по данным Росстата, снижение текущих темпов инфляции SAAR продолжилось, с учетом сезонной корректировки она могла приблизиться к целевым 4%», — отметила Беленькая. Однако темпы роста цен SAAR по различным категориям существенно различаются. Так, в нерегулируемых услугах они устойчиво держатся вблизи 10%. Поэтому ЦБ сохраняет осторожность и поясняет, что «требуется время, чтобы убедиться в устойчивости и достаточной скорости дезинфляционных тенденций».
При этом инфляция в годовом выражении (к аналогичному месяцу прошлого года) продолжает расти. Это соответствует оценкам ЦБ, что пик инфляции в годовом выражении будет пройден во втором квартале 2024 года. «И мы тоже ожидаем, что он составит около 8% (год к году)», — заявила Беленькая. Рост инфляции в годовом выражении связан с эффектом очень низкой базы инфляции весной прошлого года.
«Поэтому регулятор при анализе инфляционного давления уделяет этому показателю меньше внимания, хотя и формулирует цель добиться снижения инфляции до 4−4,5% к концу года», — уточнила экономист.
Цены начнут снижение с августа
Согласно оценке Беленькой, в июле вклад в инфляцию может дать индексация коммунальных тарифов. В среднем по стране он ожидается на уровне 9,8%. «Мы полагаем, что инфляция в годовом выражении начнет заметно снижаться с августа, а к концу года может составить 5−5,5%», — пояснила она.
Экономист назвала ключевые факторы для поддержки роста цен. К ним она отнесла сильный потребительский спрос при ограниченных возможностях увеличения предложения, дефицитный рынок труда и связанный с этим рост зарплат, растущие бюджетные расходы, влияние санкционных ограничений во внешней торговле и международных расчетов (на поступление валюты по экспорту и на конечную стоимость импортируемой продукции).
Ситуация с нефтегазовыми доходами с марта существенно улучшилась, однако это не привело к укреплению курса рубля. Как поясняет ЦБ, задерживается поступление оплаты за возросший в марте экспорт. Внешнеторговые условия с начала года ухудшились. Банки Китая, Турции и ОАЭ тормозят проведение платежей, обслуживающих внешние потоки российских компаний, из-за декабрьского указа президента США, упрощающего применение вторичных санкций. «Часть экспортной выручки может “зависать” в иностранных банках», — пояснила Беленькая.
Она считает, что, несмотря на вынужденное сокращение производства бензина, правительству РФ удается держать под контролем ситуацию с розничными ценами на него. При этом с учетом повышенного спроса на топливо во время посевной здесь все же есть определенные риски, заключила экономист.
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