Куда жаловаться, если вам не индексируют зарплату

Российские работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплаты своим сотрудникам. В законах не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была. Куда жаловаться, если вам отказывают в индексации, рассказал Финансам Mail.ru декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.