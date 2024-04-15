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Куда жаловаться, если вам не индексируют зарплату

Российские работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплаты своим сотрудникам. В законах не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была. Куда жаловаться, если вам отказывают в индексации, рассказал Финансам Mail.ru декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Источник: Reuters

По его словам, для некоторых категорий размер прибавки установлен законодательством. Речь идёт о работниках бюджетной сфере: врачах, учителях, работниках соцучреждений и культуры.

«Другие организации, в том числе ИП, должны самостоятельно оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда. Исходя из этого принять решение о размере прибавки», — указывает эксперт.

Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах.

Если у работодателя такие нормы отсутствуют или руководство их не выполняет и оставляет сотрудников совсем без повышения, те имеют право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд.

«Намного сложнее оценить, насколько соответствует предусмотренная на локальном уровне система индексации реальному росту цен», — отмечает Виноградов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».