Котировки на Токийской фондовой бирже заметно просели из-за обострения на Ближнем Востоке

Как свидетельствуют данные на электронном табло ТФБ, за первые полчаса торгов ключевой индекс Nikkei снизился на 1,67%, до отметки 38 862,75 пункта. По мнению местных аналитиков, главным фактором падения стал очередной виток обострения на Ближнем Востоке после удара Ирана по израильским военным объектам. Снижение, которым завершились торги в Нью-Йорке 12 апреля, также оказало негативное влияние на настроения инвесторов в Токио.