«Колмар» из-за избытка угля на складах приостановил работу двух фабрик

«Потребность в отгрузке угля “Колмар” в апреле составляет 573 тысяч тонн, РЖД на сегодня согласована отгрузка только 428 тысяч тонн (75%). Дефицит — 144,4 тысяч тонн», — сказал господин Борисов на заседании Госсовета по направлению «Энергетика» (цитата по сайту правительства Якутии).
Джулустан Борисов уточнил, что «Колмар» обеспечивает около 6,7 тыс. рабочих мест и остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Он также добавил, что на совещании с зампредом правительства России Юрием Трутневым они говорили о необходимости обеспечить вывоз угля, чтобы избежать приостановки работы предприятий.
На заседании Госсовета также выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Ситуацию в угольной отрасли он назвал непростой из-за снижения мировых цен не него, ограничения вывоза железнодорожным транспортом и изменений в таможенном регулировании. Все это, по его словам, негативно влияет на бюджеты угледобывающих регионов.