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«Колмар» из-за избытка угля на складах приостановил работу двух фабрик

Зампред правительства Якутии Джулустан Борисов сообщил, что угледобывающая компания «Колмар» в связи с переизбытком запасов угля на складах в объеме более 1 млн тонн, который произошел из-за перегруженности железнодорожных линий, с 12 марта приостановила работу двух обогатительных фабрик в Якутии. Еще одна работает на 50%.

Источник: AP 2023

«Потребность в отгрузке угля “Колмар” в апреле составляет 573 тысяч тонн, РЖД на сегодня согласована отгрузка только 428 тысяч тонн (75%). Дефицит — 144,4 тысяч тонн», — сказал господин Борисов на заседании Госсовета по направлению «Энергетика» (цитата по сайту правительства Якутии).

Джулустан Борисов уточнил, что «Колмар» обеспечивает около 6,7 тыс. рабочих мест и остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Он также добавил, что на совещании с зампредом правительства России Юрием Трутневым они говорили о необходимости обеспечить вывоз угля, чтобы избежать приостановки работы предприятий.

На заседании Госсовета также выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Ситуацию в угольной отрасли он назвал непростой из-за снижения мировых цен не него, ограничения вывоза железнодорожным транспортом и изменений в таможенном регулировании. Все это, по его словам, негативно влияет на бюджеты угледобывающих регионов.