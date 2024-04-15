«Колмар» из-за избытка угля на складах приостановил работу двух фабрик

На заседании Госсовета также выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Ситуацию в угольной отрасли он назвал непростой из-за снижения мировых цен не него, ограничения вывоза железнодорожным транспортом и изменений в таможенном регулировании. Все это, по его словам, негативно влияет на бюджеты угледобывающих регионов.