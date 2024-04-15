Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выпускать доминиканский ром

По его словам, компания сейчас ожидает решения Роспатента по вопросу регистрации бренда «Пираты Карибского моря», под которым возможен выпуск доминиканского рома. «Я надеюсь, все-таки, на положительное решение Роспатента, потому что по итогу судебных историй, которые у нас были с Walt Disney, Walt Disney отказался от всех прав на данную торговую марку полностью в России, свое право аннулировал», — заявил основатель «АГК».