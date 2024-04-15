Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выпускать доминиканский ром

Ром будет производиться из готового дистиллята, поставляемого из Доминиканской Республики и бутилируемого в России. «Суммарные объемы розлива рома на КЛВЗ в ближайшие годы будут кратно большими, так как мы ведем переговоры о розливе и с другими производителями рома из Доминиканской Республики и иных стран Карибского бассейна», — отметил основатель и совладелец ПАО «Алкогольная группа Кристалл» Павел Победкин.
С второго полугодия 2024 года КЛВЗ планирует разливать около 2,5−3 тыс. декалитров (дал) рома в месяц. В течение 2025−2026 годах компания намерена увеличивать объемы выпуска рома в среднем на 40% в год. К концу 2026 года объем розлива доминиканского рома в России может превысить 70 тыс. дал в год, подсчитали в компании.
«После вывода на рынок еще нескольких брендов в перспективе мы рассчитываем занять около 15% внутреннего российского рынка рома. Развивать контрактное производство алкоголя из готового сырья в России сегодня стало гораздо выгоднее, чем импортировать готовый продукт. А это означает, что издержки импортера не закладываются в итоговую розничную цену, что выгодно для конечного потребителя», — отметил Победкин.
По его словам, компания сейчас ожидает решения Роспатента по вопросу регистрации бренда «Пираты Карибского моря», под которым возможен выпуск доминиканского рома. «Я надеюсь, все-таки, на положительное решение Роспатента, потому что по итогу судебных историй, которые у нас были с Walt Disney, Walt Disney отказался от всех прав на данную торговую марку полностью в России, свое право аннулировал», — заявил основатель «АГК».
Ориентировочная цена на полках составит около 700 рублей за бутылку 0,5 л, что примерно вдвое дешевле импортных аналогов, подчеркнули в «Кристалле».
Меморандум о сотрудничестве между «Алкогольной группой Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») и компанией-поставщиком из Доминиканской Республики был подписан 15 апреля в представительстве правительства Калужской области в Москве. В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
О компании
«Алкогольная группа Кристалл» является бенефициаром калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»).
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).
Согласно стратегии развития «Алкогольной группы Кристалл», к 2026 году компания намерена занять около 18% российского рынка высокомаржинальных ликеро-водочных изделий (ЛВИ). Ранее в течение 2023−2024 годов линейка ЛВИ, производимых на КЛВЗ, пополнилась новыми видами продукции, включая биттеры, джин, трипл-сек, соджу, абсент, сливочные ликеры.